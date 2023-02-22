Bakanlık açıkladı! 11 ilde elektrik ve doğal gaz sorunu yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilde elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin sorun bulunmadığını duyurdu.

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Bakanlığın açıklaması şöyle:

Ülkemizde meydana gelen depremler, yerleşim birimlerimizin enerji altyapılarına zarar vermiştir.

Elektrik tarafında TEİAŞ, TEDAŞ ile elektrik dağıtım şirketlerinin; doğal gaz tarafında da BOTAŞ ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin yoğun çalışmalarıyla şehirlerdeki elektrik ve doğal gaz iletim / dağıtım hatlarındaki sorunlar hızla giderilmiştir.

Depremden etkilenen 11 ilimizde şu an itibariyle elektrik ve doğal gaz iletim hatlarına ilişkin herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Dağıtımda ise binalara elektrik ve doğal gaz verilmesiyle ilgili süreç can ve mal güvenliğini önceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yapılan incelemeler sonrası hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalara doğal gaz ve elektrik verilmektedir.

Bu binalarda oturan ve dairelerinde elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanamayan vatandaşlarımızın elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi aramaları gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.