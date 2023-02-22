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Bursa Belediye Başkanı o iddialara tepki gösterdi: Haksızlık

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayınına katıldı. Hatay'da bulunan Aktaş, bölgedeki durumu anlattı.

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Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş depremin ilk gününden bu yana farklı şehirlerde çalışmalara katıldı. Bölgede vatandaşların ihtiyaçları için tüm imkânlarıyla destek olan Alinur Aktaş, devletin her noktada yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söylerken medyada aksini iddia eden kişilere de tepki gösterdi ve bu iddiaların deprem bölgesinde çalışan görevlilere haksızlık olduğunu dile getirdi.

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