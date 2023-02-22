Bakan Kurum: 156 bin bina yıkık ve ağır hasarlı, fiyat artışına müsaade etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "(İnşaat sektörü temsilcileri) Malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." dedi.