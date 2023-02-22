MMU'nun motoru çalıştırıldı ve ilk kez piste çıktı

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın motoru çalıştırıldı. Test sırasında MMU ilk kez piste de çıkmış oldu.Abone ol
Türkiye'nin en büyük ve en ileri teknoloji projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 25 Aralık 2022 gecesi motoru takılan MMU'da bir kritik gelişme daha yaşandı.
TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın motoru ilk kez çalıştırıldı ve piste çıktı.
ÖN TESTLER YAPILIYOR
Daha önce yapılan açıklamalara göre ilk kez 18 Mart'ta hangardan çıkması beklenen MMU bu tarihten önce ön testler için pistten çıkmış oldu. Edinilen bilgiye göre MMU ön testlerden başarıyla geçti.
Üretim aşamalarına 2017 yılı itibarıyla başlanan Milli Muharip Uçak için TUSAŞ, 1.300 mühendisiyle tam kapasite ve geceli gündüzlü olarak çalışmalarına tüm hızlıyla devam ediyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ÖZELLİKLERİ
Tasarım Kabiliyetleri
Düşük Görünürlük
Dahili Silah Yuvası
Büyümeye göre Tasarlanmış
Artırılmış Durumsal Farkındalık
Yüksek Hız
Sensör Birleştirme
Operasyonel Kabiliyetler
Çoklu Rol & Değişken Rol
Görünen Menzil İçinde
Sürekli İyileşme
Hava Hakimiyeti
Görünen Menzil Ötesi
Filo Etkinliği
Eşsiz Kabiliyet
Her görev için tek uçak
Hava Elektroniği ve Sensörler
IRFS (AESA Radar, E.W.) Tümleşik Radyo Frekans Sistemi (Aktif Elektronik Taramalı Anten, Eletronik Harp)
İleri Seyrüsefer Özellikleri (Tümleşik Haberleşme Seyrüsefer Bilgi Sistemleri)
İleri Kokpit /İnsan Makine Arayüzü
KAYNAK:HABER 7