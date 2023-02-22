Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemine algı operasyonu dedi

Depremin yaşandığı ilk günlerde afet bölgesinde hükümetin sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' söylemini abarttığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün geldiği Hatay'da suçlamalarına devam etti.

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Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek için muhalefet cephesi de afet bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren ilk liderler arasında.

"Asrın felaketi büyütülüyor"

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye yaptığı ziyarette, yaşanan felaketin hükümet tarafından abartıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu; "Allah aşkına bana söyler misiniz ya, bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer.. Efendim; Asrın felaketi..." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.

İncelemeleri sonrası hükümeti eleştiren söylemlerini sürdüren CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız"

Bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman 'sosyal devlet' dediğimiz devletin ne olduğunu vatandaşa bir şekilde aktarmış oluyoruz. Çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız bu bölgede hizmet veriyor, çaba harcıyor.

"AFAD ve Kızılay'da çadır yok"

Aradan 17 gün geçmesine karşın belli sorunların devam ettiğinin farkındayız. Su, çadır gibi sorunlar var, gittiğimiz yerlerde de dile getiriliyor ama bir şekilde bunun çözülmesi lazım. 'Kimin elinde çadır varsa, fiyatına bakmaksızın bize haber versin gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız' diye, fakat maalesef çadır üreticileri üretiyor bir taraftan ama özellikle AFAD, Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyor. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Büyük acılar çekildi farkındayım.