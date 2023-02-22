BIST 5.078
DOLAR 18,87
EURO 20,11
ALTIN 1.114,83
HABER /  GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemine algı operasyonu dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, asrın felaketi söylemine algı operasyonu dedi

Depremin yaşandığı ilk günlerde afet bölgesinde hükümetin sorumluluktan kaçmak için 'asrın felaketi' söylemini abarttığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün geldiği Hatay'da suçlamalarına devam etti.

Abone ol

Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek için muhalefet cephesi de afet bölgesine ziyaretler gerçekleştiriyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesine ziyaret gerçekleştiren ilk liderler arasında.

"Asrın felaketi büyütülüyor"

Depremin yaşandığı ilk günlerde bölgeye yaptığı ziyarette, yaşanan felaketin hükümet tarafından  abartıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu; "Allah aşkına bana söyler misiniz ya, bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim. Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya. Bu sefer.. Efendim; Asrın felaketi..." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin oluşturduğu koordinasyon merkezlerinde incelemelerde bulunmak için Hatay'a geldi. 

İncelemeleri sonrası hükümeti eleştiren söylemlerini sürdüren CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı;

"Bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız"

Bu afeti el birliğiyle aşmak zorundayız. Var olan sorunları aştığımız zaman 'sosyal devlet' dediğimiz devletin ne olduğunu vatandaşa bir şekilde aktarmış oluyoruz. Çok sayıda belediye başkanı arkadaşımız bu bölgede hizmet veriyor, çaba harcıyor.

 "AFAD ve Kızılay'da çadır yok"

Aradan 17 gün geçmesine karşın belli sorunların devam ettiğinin farkındayız. Su, çadır gibi sorunlar var, gittiğimiz yerlerde de dile getiriliyor ama bir şekilde bunun çözülmesi lazım. 'Kimin elinde çadır varsa, fiyatına bakmaksızın bize haber versin gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız' diye, fakat maalesef çadır üreticileri üretiyor bir taraftan ama özellikle AFAD, Kızılay'ın elinde yeteri kadar çadır stoku olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyor. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Büyük acılar çekildi farkındayım.

ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan 'tek tek not alıyoruz' diyen Devlet Bahçeli'ye tepki: Defterimizi tutuyoruz
Temel Karamollaoğlu'ndan 'tek tek not alıyoruz' diyen Devlet Bahçeli'ye tepki: Defterimizi tutuyoruz
Tam 100 milyon ton! 2010 öncesi enkazlarda gizli tehlike
Tam 100 milyon ton! 2010 öncesi enkazlarda gizli tehlike
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı
Avukatlardan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu
Avukatlardan 134 belediye başkanı hakkında suç duyurusu
Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi
Tıp eğitimini Türkiye'de alan Malezyalı komutan depremzedelere yardıma geldi
İstanbul'da deprem tedirginliği: Fay hattından uzak ilçelere talep arttı
İstanbul'da deprem tedirginliği: Fay hattından uzak ilçelere talep arttı
Bursa Belediye Başkanı o iddialara tepki gösterdi: Haksızlık
Bursa Belediye Başkanı o iddialara tepki gösterdi: Haksızlık
Bakanlık açıkladı! 11 ilde elektrik ve doğal gaz sorunu yok
Bakanlık açıkladı! 11 ilde elektrik ve doğal gaz sorunu yok
Türkiye'de o anları milyonlar izledi, başından duman yükselen adamın kulağı kopmuş
Türkiye'de o anları milyonlar izledi, başından duman yükselen adamın kulağı kopmuş
RTÜK Halk TV Tele 1 ve Fox TV'ye deprem yayını cezası kesti
RTÜK Halk TV Tele 1 ve Fox TV'ye deprem yayını cezası kesti
KYK yurdunda kalan itfaiyeci, cebindeki son parayı not yazıp bıraktı
KYK yurdunda kalan itfaiyeci, cebindeki son parayı not yazıp bıraktı
İki haftada kentin nüfusu 2 kat arttı 400 bin göç aldı! O ilde görülmemiş göç dalgası
İki haftada kentin nüfusu 2 kat arttı 400 bin göç aldı! O ilde görülmemiş göç dalgası