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Mehmet Kasapoğlu'ndan yurt ücretlerine ilişkin açıklama

Mehmet Kasapoğlu'ndan yurt ücretlerine ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerin herhangi bir ücret ödemeyeceğini duyurdu.

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 17 gün geçti. 11 ilde büyük yıkımın yaşandığı ve 42 bini aşkın can kaybının yaşandığı depremle ilgili enkaz çalışmaları sürüyor.

Felaket nedeniyle evsiz kalan depremzedeler, geçici olarak ülkenin çeşitli illerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarına yerleştirildi. 

Bu kapsamda üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte yurtlarından ayrılan öğrenciler, valizlerini toplayarak memleketlerine döndü.

Öğrencilerin merak ettiği soruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yanıtladı.

"Şubat ayı ve bahar yarıyılı için ücret söz konusu değildir"

Depremzedelerin yerleşmesi nedeniyle boşalan yurtları için şubat ayı ve bahar yarıyılı boyunca hiçbir öğrenciden ücret alınmayacağını duyuran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler,

Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir.

Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.

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