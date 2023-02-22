Diyarbakır'da ağır hasarlı binada helikopterli kedi kurtarma operasyonu

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da, bir bloğu çöken Galeria İş Merkezi'nin yıkımı esnasında içeriden kedi sesi duyulması Mehmetçiği harekete geçirdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 17 gün geçti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili olarak büyük bir yıkım yaşandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilmesiyle 42 bini aşkın can kaybına yol açan depremde, yaralar sarılmaya devam ediyor..

Kentlerde ayakta kalan ve ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı için de harekete geçildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Galeria İş Merkezi'nin 4 bloğundan biri depremde yıkıldı.

Burada 89 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

Ağır hasarlı olan diğer 3 blok için bugün yıkımına başlanmış ancak içeriden kedi sesi gelmesi üzerinden süreç durduruldu.

Mehmetçik hasarlı binaya helikopterle çatıdan girdi

İçerideki kediyi kurtarmak için harekete geçildi.

Dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edilen kedi için itfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü, ancak yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi.

Olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı.

O anlar kameraya yansıdı.