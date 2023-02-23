Deprem felaketinde 16'ncı gün bilançosu: Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556'ya yükseldiği açıklandı.

Abone ol

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.

Türkiye'nin tek yürek olduğu sarsıntılar sonrası yardımlar çığ gibi büyürken, yurt dışından da destek yağıyor.

11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

43 bin 556 can kaybı

Hatay'da bulunan İçişler Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde TRT Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki büyük depremde 43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil. Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız.