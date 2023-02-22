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Kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere nakdi ücret desteği

Kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere nakdi ücret desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 133,44 TL "nakdi ücret desteği" verildiğini duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz.

"Kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük 113.34 tl ödenek desteği"

Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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