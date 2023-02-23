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Türkiye'de artçı depremler ne zaman bitecek? ABD'li uzmanlardan dikkat çeken yorum

Türkiye'de artçı depremler ne zaman bitecek? ABD'li uzmanlardan dikkat çeken yorum

Hatay depreminin Kahramanmaraş depreminin artçısı mı yoksa ana deprem mi olduğu halen tartışılırken, ABD'li uzmanlardan dikkat çeken bir yorum geldi. Uzmanlara göre artçılar yıllar boyu sürebilir.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen depremler dünya basınının yeniden yüzünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.

6 kişinin hayatını kaybettiği Hatay depreminin Kahramanmaraş depreminin bir artçısı mı yoksa başlı başına bir ana deprem mi olup olmadığı uzmanlar tarafından tartışılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Bölgedeki artçıları inceleyen bir ABD menşeili bir haber ajansı ise Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamalarına dayandırdığı haberinde söz konusu Hatay depreminin 2011 yılında Yeni Zelanda'da meydana gelen Christchurch depremine eş değer olduğunu ifade etti.

Ajans'ın bilgilerine göre artçı şoklar ana depremden saatler sonra meydana geliyor ve 10 gün boyunca devam edebiliyor.

Uzun yıllar sürebilir

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'na göre ise derin depremlerin artçılarının devam etme olasılığı, yüzeye yakın gerçekleşen depremlere göre çok daha az.

Bu nedenle de uzmanlar artçı şokların yıllar boyunca sürebileceğini ifade ediyor.

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