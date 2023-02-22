Depremde milyonluk araçlar hurdaya döndü! Hepsi kağıt gibi ezildi, bir tanesi öyle bir hale geldi ki...

. Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor. Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken, bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.