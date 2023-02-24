BIST 5.095
DOLAR 18,88
EURO 19,99
ALTIN 1.106,54
HABER /  GÜNCEL

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor hesaplarınıza bakın

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor hesaplarınıza bakın

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarihi öne çekilen çiftçi destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak."

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öne çekilen tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon liranın bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; Toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı
OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Listede 3 yıldız isim var
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Listede 3 yıldız isim var
Pentagon detayları açıkladı! Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık dev askeri yardım
Pentagon detayları açıkladı! Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık dev askeri yardım
Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler
Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler
Stoltenberg'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya toplantısı açıklaması: Mart ortasında
Stoltenberg'den Türkiye, İsveç ve Finlandiya toplantısı açıklaması: Mart ortasında
İstanbul'da iki kişi birlikte kabusu yaşattılar! Polis 150 saatlik görüntü inceleyip enseledi
İstanbul'da iki kişi birlikte kabusu yaşattılar! Polis 150 saatlik görüntü inceleyip enseledi
Stoltenberg 'Erdoğan ile mutabık kaldık' diyerek duyurdu! Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
Stoltenberg 'Erdoğan ile mutabık kaldık' diyerek duyurdu! Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
Gaziantep'te depremde dev buğday ve mısır siloları paramparça oldu
Gaziantep'te depremde dev buğday ve mısır siloları paramparça oldu
Elazığ'da silahını temizlerken yaşandı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı
Elazığ'da silahını temizlerken yaşandı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı
Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı
Bakanlık duyurdu! Depremzedeler için 'veraset belgesi' kararı
Abdullah Avcı Türkiye'de aslan Avrupa'da kuzu
Abdullah Avcı Türkiye'de aslan Avrupa'da kuzu
Bakan Kurum duyurdu! Nurdağı ve İslahiye'de ilk kazma vuruldu
Bakan Kurum duyurdu! Nurdağı ve İslahiye'de ilk kazma vuruldu