Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor hesaplarınıza bakın

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarihi öne çekilen çiftçi destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. "Öne çektiğimiz destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon lira bugün çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak."

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, öne çekilen tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 13 milyar 836 milyon liranın bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; Toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.