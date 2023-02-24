Fenerbahçe'den transfer harekatı! Listede 3 yıldız isim var

Süper Lig'in zirvesindeki güçlü iddiasını sezon sonunda şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda belirlenen bölgelere takviye için harekete geçti. Sarı lacivertliler son olarak o 3 dünya yıldızı ile yakından ilgileniyor. İşte flaş transfer haberinde detaylar...

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Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak istiyor. Sarı lacivertlilerde bu anlamda transferde sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Kanarya'nın son olarak gündemine gelen isimler ise taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Daily Mail, Fenerbahçe ile anılan Adama Traore için ayrılık çanları çaldığını bildirdi...

Wolverhampton'un 27 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak maaşının yarıya düşeceği gerekçesiyle Traore'nin gidebileceği ifade edildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu için birçok takım ve Fenerbahçe'nin pusuda olduğu dile getirildi.

Greenwood için ilk hamle

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mason Greenwood için sarı-lacivertli takımdan ilk hamlenin geldiği aktarıldı...

İngiliz basını, İstanbul ekibinin genç oyuncu için Manchester United'den hem bilgi hem de görüşme izni istediğini yazdı.

United'in 21 yaşındaki oyuncunun durumunu hala değerlendirdiği ve takımda kalması ya da kiraya gönderilmesi kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

Moura'dan iki farklı haber

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lucas Moura konusunda ise farklı bilgiler var.

Football London, Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı bırakmaya niyeti olmadığını duyurdu. 30 yaşındaki futbolcunun ayrılmasının finansal olarak Tottenham için hiçbir şey ifade etmeyeceği vurgulandı.

Conte'nin bu sezon pek forma vermediği bir isim de olsa Moura'yı hücum derinliği açısından kadroda tutmak istediği bildirildi.

Diğer iddia ise Moura için ayrılığın olası olduğu yönünde. Golcü oyuncunun, 5 milyon euro ve imza parası talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus yönetiminde takıma katılacak yıldız isim büyük merak konusu haline geldi.