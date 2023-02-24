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Stoltenberg 'Erdoğan ile mutabık kaldık' diyerek duyurdu! Üçlü zirvenin tarihi belli oldu

Stoltenberg 'Erdoğan ile mutabık kaldık' diyerek duyurdu! Üçlü zirvenin tarihi belli oldu

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü zirvenin mart ayında gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kur’an-ı Kerim yırtma provokasyonu sonrası Ankara'nın askıya alındığını duyurduğu Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü zirvenin mart ayında gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını açıkladı.

İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yırtılması ve yakılması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üyeliklerine sıcak bakmadığını defalarca vurgulamıştı.

Ankara, skandallar sonrası üçlü mutabakat zirvesinin durdurulduğunu duyurmuştu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını duyurdu.

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