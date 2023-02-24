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Gaziantep'te depremde dev buğday ve mısır siloları paramparça oldu

Gaziantep'te depremde dev buğday ve mısır siloları paramparça oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki dev buğday ve mısır silolarını yerle bir etti. Depremin ardından tonlarca ağırlıktaki 22 silodan 15'i kağıt gibi paramparça olurken içerisinde bulunan buğday ve mısırlar etrafa saçıldı. Felaketin boyutu ise drone ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin hemen hemen her noktasında ciddi yıkıma ve hasara yol açtı. İki büyük deprem sonrası, Nurdağı ilçesinde bulunan 22 dev mısır ve buğday silosundan 15’i yerle bir oldu.

Tonlarca ağırlıktaki silolar kağıt gibi paramparça oldu

Asrın felaketinin ardından tonlarca ağırlıktaki silolar kağıt gibi paramparça olarak sağa sola savrulurken siloların içerisinde bulunan tonlarca buğday ve mısır da etrafa saçıldı. Yaşanan facianın boyutu ise dron ile havadan görüntülendi.

“22 silonun 15 tanesi yıkıldı”

Depremin ardından siloların yerle bir olduğunu söyleyen firmanın tahliye operasyon sorumlusu Ahmet Arıkan, “6 Şubat tarihinde yaşanan depremde Nurdağı ilçesinde bulunan 22 silonun 15 tanesi yıkıldı. Bu siloların büyük ekseriyetinde mısır ve bir miktar da buğday vardı. Yaklaşık 14-15 bin ton mal yere saçıldı. Biz de yaklaşık 15 gündür yere dökülen mısır ve buğdayın zayi olmaması için kurtarmaya ve yeniden ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Buradaki bulunan ve hayvan yemi sektöründe kullanılan ürünleri herhangi bir yağışa maruz kalmadan başka bir yere taşıma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.

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