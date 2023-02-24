İstanbul'da iki kişi birlikte kabusu yaşattılar! Polis 150 saatlik görüntü inceleyip enseledi

İSTANBUL Beyoğlu'nda araç sahiplerinin kabusu olan şüpheliler polisi harekete geçirdi. İlçede 13 ayrı hırsızlık olayının meydana gelmesinin ardından polis 150 saatlik görüntü inceleyerek şüphelilerin 2 kişi olduğunu belirledi. Son çaldıkları aracın takip edilmesiyle kıskıvrak yakalanan şahıslar tutuklanmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre 01 Ocak ile 17 Şubat tarihleri arasında Beyoğlu'nun farklı mahallelerinde 6 aracın çalındığı 7 araçtan da hırsızlık yapıldığı belirlendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ise hırsızların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda 13 olayda da araçların ve çalınan malzemelerin birbiriyle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Toplamda 15 kilometrelik alanda 37 ayrı kamerada 150 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin dış görünüş, eşkal ve kaçış güzergahlarının benzerlik gösterdiği, tıbbi maske ile yüzlerini gizledikleri belirlendi.

Polis son çalınan aracın peşinden gidip hırsızlara ulaştı

Eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması yönelik çalışmalar genişletildi ve son hırsızlıkta çalınan araç teknik takip yapılarak Kağıthane ilçesine kadar izlendi.

Polis ekipleri şüphelilerin bulunabilecekleri alanda çalışmalarını derinleştirdi.

23 Şubat'ta bir apartmandan eşkal bilgileriyle birebir uyumlu iki şüphelinin çıkış yaptığı görüldü. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından A.K. ve F.B. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve F.B. 13 ayrı “oto hırsızlığı” ve “otodan hırsızlık” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

2 suç ortağı güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızların çaldıklarını taşıdıkları, bir aracı da çaldıkları anlar görülüyor.