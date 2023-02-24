'Miss Nankör' diye adı çıktı, Şevval Şahin takipçilerini kızdırdı! "Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum..."
Şevval Şahin, 2018'de "Miss Turkey" yarışmasında birinci seçilmiş bir isim. Vaktinde Türkiye güzeli olan Şevval Şahin'in son açıklamaları çok konuşuluyor. Şevval Şahin, 'Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum' dedi, sözleri bununla da kalmadı. Şevval Şahin'in lafları takipçilerini çok sinirlendirdi. İşte haberin devamı...
Henüz 19 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, Türkiye'de hatırı sayılır paralar kazanmaya başlamıştı.
Takvim'in haberine göre; Yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmasıyla tepkiler alan ve katıldığı bir programda beslenme alışkanlıklarından bahseden Şahin, kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada ti'ye alınmıştı.
Türkiye'de birçok firmayla çalışan ve modellik yapan Şahin, katıldığı bir başka programda yine tepkileri üzerine çekti.
İstanbul'da doğan ve 19 yaşına kadar Londra'da yaşayan Şevval Şahin geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.