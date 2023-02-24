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OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı

OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

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 Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını bildirdi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Bakanlıkça yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarılması kararlaştırıldı. 

MEB yeni bir karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline yer değişikliği hakkı tanıdı. Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

Deprem nedeniyle 3’e çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "OHAL Bölgesinde Öğretmen ve Bakanlık Personeline Yer Değişikliği Hakkı! Bakanımız Mahmut Özer, 4 eğitim sendikasının temsilcileriyle görüştü. Toplantıda yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan toplantıda kararlaştırıldı 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHÂL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve MEB personelinin ilgili yasal hükümler kapsamında yer değişikliği ele alındı. Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

Mazeret tayini hakkı kimleri kapsıyor

Mazeret tayini hakkı olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.

Yer değiştirme başvuru detayları

OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.

Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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