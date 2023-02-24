Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ya Kadıköy'de oynanacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

*Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)

*Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

*Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)

*Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

*Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

*Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)

*Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

*Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları ne zaman oynanacak?



2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)