Kredi kartının limiti dolunca bankaya gitti! Aldığı cevaba şoke oldu

KASTAMONU’da bir şahıs, kredi kartının limitinin dolması üzerine bankaya gitti. Banka görevlisinden bilgi alan şahıs, evlilik planları yaptığı kadın tarafından dolandırıldığını anladı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da yaşayan emekli İ.K., A.D. ile tanıştı. Bir süre İ.K. ile birliktelik yaşayan A.D., 'Maaşını çekmeye gideceğim' diyerek evden ayrıldı. İddialara göre A.D., gece saatlerinde 40 bin TL ile çok sayıda ziynet eşyası ve döviz alarak kayıplara karıştı.

Bir alışveriş sırasında kredi kantını kullanmak isteyen İ.K., kredi kartında bakiye olmadığını öğrenince bankaya müracaat etti. Bankada gişedeki görevliye yaşadığı durumu anlatan İ.K., kredi kartının limitinin dolduğunu ve birliktelik yaşadığı kadın tarafından dolandırıldığı anladı, A.D.’den şikayetçi oldu.



Polis ekipleri, kayıplara karışan A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.