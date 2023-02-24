BIST 5.096
DOLAR 18,88
EURO 19,97
ALTIN 1.105,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de emekli öğretmenin şüpheli ölümü! Köpekler sürüklerken kolunu kopartmış

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de emekli öğretmenin şüpheli ölümü! Köpekler sürüklerken kolunu kopartmış

RİZE'de 65 yaşındaki emekli öğretmen Tahsin Yazıcı, yol ortasında cansız halde bulundu. Evinin önündeki 1 metrelik duvardan odunların üzerine düşerek baygınlık geçiren Yazıcı'nın, beslediği köpekler tarafından yol ortasına çekildiği belirlendi. Köpekler sürüklerken kolu kopan Yazıcı'nın düşme nedeniyle de kaburgalarında kırık oluştu. Tahsin Yazıcı'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

Abone ol

Olay merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah 07.00 sıralarında 65 yaşındaki Tahsin Yazıcı, hava almak için evin önüne çıktığı esnada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü dengesini kaybederek evin önünde bulunan ve sobaya atılmak üzere hazırlanmış odunların arasına düştü.

Düştüğü yerde baygınlık geçiren Yazıcı'yı kendisinin beslediği öğrenilen sokak köpekleri yaklaşık 1 metre kadar uzaklıkla olan otoyola ortasına kadar çekti.

Bu esnada oradan geçen bir okul servisi Yazıcı'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ve sokak köpeklerinin de başında beklediğini fark ederek önce Yazıcı'ya saldırdığını düşündüğü köpekleri bölgeden uzaklaştırdı sonrasında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Yazıcı'nın hayatını kaybettiğinin öğrenilmesi üzerine cansız bedeni Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi.

Kaburgaları kırık ve...

Kaburgalarında kırık olan ve köpeklerin kendisini çekerken kolunu kopardığı düşünülen Yazıcı'nın kesin ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Tahsin Yazıcı'nın emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförü babasını öldürdü! Cinayet anında anne...
Foto Galeri Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförü babasını öldürdü! Cinayet anında anne... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1999 depremindeki yağma haberi ortaya çıktı Koray Aydın 'yok' demişti
1999 depremindeki yağma haberi ortaya çıktı Koray Aydın 'yok' demişti
Kredi kartının limiti dolunca bankaya gitti! Aldığı cevaba şoke oldu
Kredi kartının limiti dolunca bankaya gitti! Aldığı cevaba şoke oldu
İstanbul'da şehir merkezi oraya kayacak kiralar artacak! Bu semtlere aman dikkat
İstanbul'da şehir merkezi oraya kayacak kiralar artacak! Bu semtlere aman dikkat
Antalya Gazipaşa'da 3 gündür kayıp! Bulana 10 bin lira ödül
Antalya Gazipaşa'da 3 gündür kayıp! Bulana 10 bin lira ödül
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
İbrahim Kalın seçim tarihini açıkladı! 18 Haziran mı 14 Mayıs mı?
İbrahim Kalın seçim tarihini açıkladı! 18 Haziran mı 14 Mayıs mı?
Vahşet! Katil iş arkadaşı çıktı cinayet sonrası telefonunu da hediye etmiş
Vahşet! Katil iş arkadaşı çıktı cinayet sonrası telefonunu da hediye etmiş
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor hesaplarınıza bakın
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor hesaplarınıza bakın
OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı
OHAL bölgesinde öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Listede 3 yıldız isim var
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Listede 3 yıldız isim var
Pentagon detayları açıkladı! Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık dev askeri yardım
Pentagon detayları açıkladı! Ukrayna’ya 2 milyar dolarlık dev askeri yardım
Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler
Onlarca biber çuvalı Gaziantep'te binanın yıkılmasını önledi şaşırtan görüntüler