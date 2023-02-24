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MİT Başkanı Hakan Fidan iddiası! Gizlice Hatay'a gidip kimlerle ne konuştu?

MİT Başkanı Hakan Fidan iddiası! Gizlice Hatay'a gidip kimlerle ne konuştu?

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde en ağır hasarı gören ardından 6.4 şiddetindeki depremle de büyük yıkım yaşayan Hatay'ı Hatay'ın köklü aileleri terk etmeye başladı. Hatay'ın geleceğiyle ilgili üst üste uyarılar yapılırken, "topraklarınızı sakın yabancılara satmayın" çağrıları yapılırken, Hatay'ı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gizlice ziyaret edere bir dizi görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla yıkımı yaptığı şehirlerin başında gelen Hatay’a ‘sessiz’ bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Ziyaretin amacının ise ‘Hataylıları Hatay’da tutmak’ olduğu öne sürüldü.

Depremin ardından Hatay'lı köklü ailelerin burayı terk etmeye başladığı, bunun da Hatay'ın demoğgrafik yapısını  

Hatay'a gidip, görüşmeler yaptı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Hakan Fidan’ın ‘sessiz’ ziyaretini, “Hataylıları stratejik önemi olan Hatay’da tutmak” sözleriyle aktardı. Fidan’ın, bölgede deprem sonrası Hatay’ı için birtakım görüşmeler yaptığını kaydetti.

Hatay'da kimlerle görüştü?

MİT Başkanı Fidan’ın ‘bölgenin ileri gelenleri’ ve milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını belirten Babacan, görüşmelerin içeriğini ise şu şekilde paylaştı:

Gidenlerin topraklarına dönmesi...

Konu her ne kadar Hatay’ın imarı ve yeniden ayağa kaldırılması olsa da öğrendiğimize göre, şehrin ileri gelenleriyle kentin yeniden canlandırılması, gidenlerin yeniden evlerine ve topraklarına dönmesi konuşulmuş.”

Sığınmacı kenti mi olacak? Çok önemli bir bürokrat ne dedi?

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına Hatay'dan canlı bağlanan gazeteci Faruk Aksoy, "Hatay'ın köklü ve tarihini bilen insanlar, Hatay'ı Hataylıların terk ettiğini söylüyorlar. Buraya sığınmacıların yerleşmesinden ve Hatay'ın cumhuriyet kenti hüviyetinden çıkmasından endişe ediyorlar." dedi.
Canlı yayın sürerken Fatih Altaylı, "Çok önemli bir bürokrat şimdi mesaj attı. Faruk Aksoy'un dile getirdiği endişelerin çok doğru olduğunu söylüyor" diyerek iddiayı doğrulamıştı. 

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