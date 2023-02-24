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Almanya'daki hastaneden yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekti

Almanya'daki hastaneden yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekti

Almanya’daki Ulm Üniversite Hastanesi’nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti. Hastane yönetimi bunun resmi bir duyuru olmadığını açıklasa da, duyurudaki metnin hastanenin iç yazışmalarından alınma olduğunu söyledi...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya’da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu.

Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi. Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekti.

"Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz"

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, “Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez” ifadeleri yer aldı.

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