Bekir Bozdağ'dan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili 'kolon kesme' iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, konuyla ilgilendiklerini söyleyerek, "Kolon kesme iddiaları özellikle soruşturuluyor" dedi.

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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler ile birlikte binlerce bina yerle bir oldu. Depremde yıkılan bazı binalarda ise alt katlarda bulunan işletmelerin kolonları kestiği anlaşılmış ya da iddia edilmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'kolon kesme' konusu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sabah yazarı Yavuz Donat’a konuşan Bozdağ, "Kolon kesme iddiaları özellikle soruşturuluyor" şeklinde konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Savcılar... Bilirkişiler... Adli tıp uzmanları... Gönüllü olarak bölgedeler. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye'de delil tespitleri yapıldı... Numuneler alındı."

Bozdağ'ın cümlelerin satırbaşları şu şekilde:

"Savcılar... Bilirkişiler... Adli tıp uzmanları... Gönüllü olarak bölgedeler. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Osmaniye'de delil tespitleri yapıldı... Numuneler alındı.

Deprem sebebiyle sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapıldı. 54 ilde 389 paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı.

22 şüpheli tutuklandı, 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 77 paylaşımın ise yurtdışı kaynaklı olduğu anlaşıldı."