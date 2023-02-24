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Kendileri küçük bağışları çok büyük oldu valiye elleriyle teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kendileri küçük bağışları çok büyük oldu valiye elleriyle teslim ettiler

Karabük Valiliği tarafından deprem bölgesinde Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi yapımı için kampanya başlatılırken, kampanyaya ilkokul öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri 16 bin TL'yi bağışladı.

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Safranbolu Altınsafran İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri harçlıklarından ve kumbaralarında biriktirdikleri 16 bin TL'lerini Karabük Valiliği koordinasyonunda afet bölgesinde kurulacak olan Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi kampanyasına bağışladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınmalarını sağlamaya yönelik olarak valilik koordinasyonunda başlatılan kampanyaya destek veren öğrencileri tebrik eden Vali Fuat Gürel, "Minik yüreklerimizin kalpleri bizler için çok değerli, yaptıkları bu anlamlı bağış ise çocuklarımızın da zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin bir göstergesidir. Bu anlamlı davranışı için çocuklarımızı yetiştiren öğretmenleri Neşe Cücü'ye ve ailelerine minik kalplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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