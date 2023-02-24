Herkes yeni öğrendi: Shakira, Gerard Pique'nin annesinden şiddet gördü! Görüntüler binlerce kez paylaşıldı

Barcelona efsanesi Gerard Pique ile Shakira 12 yıllık beraberliğin ardından ayrılıklarıyla çok konuşulmuştu. Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Herkesin ilk kez gördüğü görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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İspanya La Liga devi Barcelona'da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen ve bu sezon ortasında futbolu bırakan Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti.

Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı. Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmişti.

Kayınvalidesinden şiddet gördü

Ayrılıklarının ardından sosyal medyaya flaş bir video düştü. Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Çenesini sıktı

Videoda Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bu görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gerard Pique ve annesine tepki gösterdi.