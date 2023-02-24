Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi için flaş karar! BDKK oranı yüzde 90'a çıkardı

Ev almak isteyenlere kredi kolaylığı! BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde limit güncellemesine gitti. Buna göre BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

Yüzde 90'nı kredi olabilecek

Yeni limitlere göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.

İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

1. el konut alımında kullanılabilecek azami kredi tutarı





İkinci el konutlardaki limitler

Düzenlemede ikinci el konutlarda farklı enerji sınıflarına göre limitlerde de güncellemeye gidildi. Değeri 1 milyon TL'nin altında kalan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı yüzde 90 olacak. 1 milyon ile 2 milyon TL'ye sahip ikinci el konutlarda azami kredi tutarları farklı enerji sınıflarına göre yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişecek.

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılık gösterecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasında değeri bulunan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı oransal olarak değil de maktu olarak belirtildi. Buna göre bu kategoride A enerji sınıflı konutlarda azami 3 milyon TL, B enerji sınıflı konutlarda azami 2,75 milyon TL, diğer konutlarda ise azami 2,5 milyon TL kredi kullanılabilecek.

Değeri 10 milyon TL'yi aşan ikinci el konutlar için ise kredi kullandırımı söz konusu olmayacak.