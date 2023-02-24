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Valilik karar aldı! Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu

Valilik karar aldı! Adana'da yapımı süren inşaatlar durduruldu

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, deprem nedeniyle valilik kararıyla yapımı devam eden inşaatların gelecekte sıkıntı yaşanmaması için durdurulduğunu, kolonlardan örnek alınacağını, daha sonra yeniden inşaatın başlayacağını ifade etti

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Adana’da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları durduruldu.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: “06.02.2023 tarihinden önce inşasına başlanmış ancak yapımı henüz tamamlanmamış inşaatların yapımı durdurulacaktır. İlgili kurumlara gönderdiğimiz resmi yazıda açıklandığı üzere; bu inşaatlarla ilgili olarak, görevli teknik heyet tarafından hazırlanan raporun ilgili idarece değerlendirilmesinden sonra uygun olduğuna karar verilenlerin faaliyetlerine izin verilecektir.”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, alınan bu kararın doğru olduğunu belirterek, “Kolonlarda çizik bile olsa orta hasarlıya geçebiliyor. Müteahhit ya da personelleri o kolonları sıvama yaparak hasarsız duruma getirebilir. Dolayısıyla bu tür yapıların hem demir röntgeninin çekilmesi hem de karot alınarak hasar boyutunun ölçülmesi gerekiyor.

Enkazdan çıkmayan canlarımız var

Diyelim ki herhangi bir şey yok, buraya betonu döktüler ve o sırada 6 şiddetinde bir deprem oldu, bunun vebali büyük. Biz üyelerimize diyoruz ki, buralar enkaz alanı ve müteahhitler sorgulanıyor. Enkazdan çıkmayan canlarımız var. İçimiz yanarken nasıl keser sallıyor ve beton döküyorsun. Devlet büyüklerimiz durdurma kararı alınca olay yerini bulmuş oldu” diye konuştu.

Türkiye’de böyle olmalıdır

“Çalışmalar sonrasında raporlar alınacak ve yetkili kurum evet devam edebilir derse o inşaat devam edecek. Bu acele neden, cenaze beklerken inşaat devam eder mi? Şu an her inşaatı tabut olarak görüyor vatandaş. Gerekli müdahaleyi devlet yapmıştır ve tüm Türkiye’de böyle olmalıdır.”

Emlakçı Ahmet Muhammet Deran ise alınan karında vatandaşların can güvenliği için yerinde olduğunu söyledi.

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