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Zihinsel engelli kızını kucağına alıp evden kaçan babanın sözleri ağlattı

Zihinsel engelli kızını kucağına alıp evden kaçan babanın sözleri ağlattı

Deprem felaketine Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan Ekti ailesi depremden kaçıp İzmir’e sığındı. Baba Halil Ekti deprem anında 35 yaşındaki zihinsel engelli kızı Meryem Ekti'yi kucağına alıp zor kaçtığını belirterek "Evin içinde adeta pinpon topuna döndük. Sağa sola çarparak depremin bitmesini bekledik" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine Hatay Antakya’da yakalanan 3 çocuk babası Halil Ekti, eşi Seher Ekti  kızı Meryem Ekti ve oğlu Enes Ekti  ikinci depremde yerle bir olan evlerini terk etti. Ekti ailesi depremde evleri yıkılan oğlu, gelini ve 2 torunuyla da toplam 8 kişi, İzmir'deki hayırseverin evine yerleşti.
 

Halil Ekti, depremde evleri yıkılan oğlu, gelini ve 2 torunuyla da toplam 8 kişi, İzmir'deki hayırseverin evine yerleşti. Depremde bedensel ve zihinsel engelli kızı Meryem'i kucaklayıp evden çıkaran Halil Ekti, yaşadıklarını anlatarak, "Depreme uykuda yakalandık. Sarsıntı başladığında önce ayağa kalkmaya çalıştık. Sadece yataktan inebildik. Üstümüze toz ve duvar parçaları düşmeye başladı. Evin içinde adeta pinpon topuna döndük. Sağa sola çarparak depremin bitmesini bekledik. Teslimiyetten başka şansımız yoktu. Yere çöküp, elimi başımın üstüne koyup bekledim. O 2 dakika, sanki saatlerce sürdü. Şimşekler çakıyor, yerden sesler geliyordu. Her taraf zifiri karanlıktı. Kendimizi bir şekilde dışarı attık. Böyle bir olayı daha önce tarih yazdı mı? Bilmiyorum. Belgesellerde, filmlerde görmedim. Süresi çok uzundu. O anlarda adeta zaman durdu. Resmen bittik" dedi.

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