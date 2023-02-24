Daniel Craig'ın depreme yardım çağrısı: 100 milyon sterlin toplandı

James Bond’u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig'ın depremden sonra yardım çağrısı yaptığı İngiltere merkezli yardım kuruluşları 101,5 milyon sterlin topladı.

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11 ilimizi vuran Kahramanmaraş depremi Türkiye'yi yıkıp yasa boğsa da tüm dünya ülkemize yardım için elini uzattı.

Devletler bazındaki yardımların yanında yardım kuruluşları ve yurt dışından sivil inisiyatifler de de yardım kampanyası düzenlemeye başladı.

James Bond'dan yardım çağrısı

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan James Bond’u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig da yardım için kolları sıvayanlardan biri oldu.

Ünlü oyuncu İngiltere'deki on dört yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile koordineli çalışan ünlü oyuncu Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası çağrısı yapmıştı.

101 milyon sterlin topladı

54 yaşındaki ünlü aktör, depremlerden bu yana toplanan miktar hakkında bilgi verdi.

Craig 101,5 milyon sterlin topladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü yıldız, toplanan yardımlara ilişkin bir teşekkür mesajı yayınladı.