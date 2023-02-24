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Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz

Trabzonspor, Türkiye'den özür diledi: Derin üzüntü içerisindeyiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Basel'e yenilen Trabzonspor, İsviçre'ye gelen 15 bine yakın taraftara teşekkür etti.

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Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında dün Basel ile İsviçre'de oynadıkları maçı statta izleyen taraftar ve futbolsevere teşekkür etti.

"Şükranlarımızı arz ediyoruz"

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre'de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce kilometre uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbolseverlere şükranlarımızı arz ediyoruz.

"Derin üzüntü içindeyiz"

Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

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