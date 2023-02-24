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16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

16 yaşındaki çocuk, eve alkollü gelen babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Babasının olay günü eve alkollü gelip, "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını, sürekli kendilerine şiddet uyguladığını söyleyen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; sabah saatlerinde K.G. (16), ambulans şoförü olan babası Hakan G.'yi eline aldığı pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü. Saçmaların isabet ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı, evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi.

Hemşire anne, nöbetteymiş

Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemenin sonrası Hakan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı.

"Sürekli alkol alıp bize şiddet uyguluyordu"

Olayın ardından karakola götürülen çocuk, annesiyle boşanma aşamasında olan babasının sabah saatlerinde eve alkollü gelip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını ve ardından ise evde bulunan pompalı tüfekle ateş edip öldürdüğünü söyledi. K.G. devamında ise babalarının kendilerine hep şiddet uyguladığını ve sürekli alkol alıp dayanılmaz noktaya getirdiğini aktardı.

Dede torunundan şikayetçi olmadı

Olayın ardından, nöbette olan hemşire annenin de ifadesine başvurulurken, hayatını kaybeden Hakan G.'nin babasının da verdiği ifadede torununda şikayetçi olmadığı öğrenildi. Çocuk şubedeki işlemleri ardından adli makamlara sevk edilen K.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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