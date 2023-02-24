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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Macron görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

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