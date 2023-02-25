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Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı

Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı

ANKARA’nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 2 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881 Sokak’ta gündüz saatlerinde inşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki binaların saat 19.30 sıralarında sallanması üzerine, apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Binanın temel kısmında göçük olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce 2 Apartman da bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

“İlla birilerinin ölmesi mi lazım daha dikkatli olmak için”

Boşaltılan apartmanın sakini yaşanan olaya ilişkin, “Ben boşaltılan apartmanda oturuyorum öğlen saatlerinde kazı yapılırken oğlum ‘baba ev sallanıyor’ dedi. Bu çalışmalar yapılırken insanların daha dikkatli olması gerekir illa birilerinin ölmesi mi lazım daha dikkatli olmak için. Daha yeni deprem yaşadık binlerce insan öldü ama hiç kimsenin umurunda değil anlaşılan. Belediyenin bu inşaat yapılırken başında durup denetlemesi gerekiyor. Boşalan toprak ve kayanın yeri ne olacak diye düşünüyoruz burada çocuklarımız oyun oynuyor onlar için endişeliyiz” dedi.

Emniyet ve belediye ekipleri, boşaltılan binaların etrafında önlem amaçlı nöbet tutmayı sürdürüyor.

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