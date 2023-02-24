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TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!

TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak olan erteleme maçları hakkında açıklama yayınladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerde ertelenen maçlarla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken Ümraniyespor- Adana Demirspor, Fenerbahçe- Konyaspor, Giresunspor- Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir.

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz" denildi. 

TFF
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