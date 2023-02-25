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EPDK'dan depremzedeler için güvence bedeli açıklaması

EPDK'dan depremzedeler için güvence bedeli açıklaması

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen yurttaşlarımızın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken, olağanüstü hal süresi (OHAL) boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini açıkladı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen yurttaşlarımızın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken, olağanüstü hal süresi (OHAL) boyunca güvence bedeli ödememesine yönelik kararı değerlendirdi. Kurum yetkililerinin elektrik ve doğal gaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile bir toplantı yaptıklarını aktaran EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, güvence bedeli konusunda depremzede yurttaşlara hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını belirtti. 

Yurttaşların elektrik, doğal gaz ve su faturasının mobil ekran görüntüsü ile şirketlere bildirimde bulunabileceği ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: 

“Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Asrın felaketinin ardından milletimiz de sektörümüz de büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İnşallah yaraları elbirliğiyle ve hızla saracağız. Güvence bedeli konusunda da şirketleri çok net bir dille uyardık. Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, doğal gaz hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek. Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder.” 

OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak

EPDK’nin aldığı kararın ardından olağanüstü hal kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini; e-devlet platformundan veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınan tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, valilik, kaymakamlık gibi idari birimlerden alınan yazılar, elektrik, su, doğalgaz aboneliklerine ait faturalar (ya da faturaların mobil ekran görüntüsü) gibi belgelerle gösteren elektrik ve doğal gaz abonelerinden yeni abonelik işlemlerinde OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak.

Depremden önce yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğal gaz abonesinin bulunduğu afet bölgesinde, elektrikte meskende asgari 420 TL doğal gazda ise 1430 TL güvence bedeli ödeniyordu.

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