BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler! Gece yarısı fena salladı AFAD şiddetini açıkladı

Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler! Gece yarısı fena salladı AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde büyük yara alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca; Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman'da da hissedildi.

.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...
Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı
Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı
Ankara Mamak'ta inşaat kazısı yapılırken istinat duvarı çöktü 2 apartman boşaltıldı
Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar seçim telaşına düştü
Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: İktidar seçim telaşına düştü
Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti
Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu
TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!
TFF'den erteleme maçları ile ilgili önemli açıklama!
AFAD depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
AFAD depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı
Saldırıya hazırlanan PKK'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
Saldırıya hazırlanan PKK'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İstanbul Valiliği'ne yazı!
Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif