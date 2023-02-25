Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler! Gece yarısı fena salladı AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde büyük yara alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca; Bingöl’ün Solhan ilçesinde saat 03.28’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman'da da hissedildi.

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