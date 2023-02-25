Deprem Dede olarak bilinen Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şok etti!

Rahmetli deprem uzmanı Ahmet Mete Işıkara "Deprem dede" olarak tanınmıştı. Özellikle çocuklara deprem farkındalığını aşılamak için okul okul gezen Işıkara'nın yıllar önce Hatay için yaptığı uyarı ortaya çıktı. Sözlerini duyan şoke oldu.

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Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan peş peşe meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce canımız gitti. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler en çok Hatay'dan hissedildi.

Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın (Deprem dede) Hatay depremi için uyarılar yaptığı ve bir an önce tedbir alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

"Hatay'da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7'nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay'da 7'nin üzerinde depremler olmuş.

2011 yılında Adana'da düzenlenen bir panelde konuşan Işıkara, 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için şu uyarıları yapmıştı:



"Hatay'da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7'nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay'da 7'nin üzerinde depremler olmuş.



Hatta Hatay'a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar 'Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş' diye ifade ederler. Hatay'da olabilecek bir deprem Adana'yı da, Mersin'i de Gaziantep'i de etkileyecek.



Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir. Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor." Işıkara'nın yıllar önceki bu sözleri tekrar ortaya çıkınca vatandaş şoke oldu.