BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Macron: Türkiye ile dayanışma içinde kalmaya devam edeceğiz

Macron: Türkiye ile dayanışma içinde kalmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Tüm feribot seferleri iptal edildi
Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! Tüm feribot seferleri iptal edildi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! 10'uncu paket onaylandı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! 10'uncu paket onaylandı
Şamil Tayyar, MHP'li vekil Sermet Atay'ıa yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarını sildi! MHP'nin tweetleri duruyor
Şamil Tayyar, MHP'li vekil Sermet Atay'ıa yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarını sildi! MHP'nin tweetleri duruyor
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı! Cephanelik gibi çıktı
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı! Cephanelik gibi çıktı
EPDK'dan depremzedeler için güvence bedeli açıklaması
EPDK'dan depremzedeler için güvence bedeli açıklaması
Deprem Dede olarak bilinen Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şok etti!
Deprem Dede olarak bilinen Işıkara'nın yıllar önceki Hatay depremi açıklaması şok etti!
Uzman isim açık açık uyardı! Karadeniz de tehdit altında Trabzon ve Rize'de tehlike...
Uzman isim açık açık uyardı! Karadeniz de tehdit altında Trabzon ve Rize'de tehlike...
İstanbul'da gece yarısı silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı
İstanbul'da gece yarısı silahlı çatışma! 4 kişi yaralandı
Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler! Gece yarısı fena salladı AFAD şiddetini açıkladı
Hatay ve Bingöl'de korkutan depremler! Gece yarısı fena salladı AFAD şiddetini açıkladı
Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...
Seçimde 'Depremzede Sadığı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan veto etti! "Sadece cumhurbaşkanı için oy kullansınlar" formülü...
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Ukrayna savaşının 1. yılı bitti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Türkiye mesajı!
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı! Yaş nedeniyle serbest kalmıştı
Hatay'da 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin sahibi Eskişehir'de tutuklandı! Yaş nedeniyle serbest kalmıştı