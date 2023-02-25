Şamil Tayyar, MHP'li vekil Sermet Atay'ıa yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarını sildi! MHP'nin tweetleri duruyor

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, yaptığı bütün binalar yıkılan AK Parti Meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya üzerinden başlayan kavgada MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'a yönelik "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "fuhuş" suçlamalarında bulunmuştu. Şamil Tayyar "Bedeli ne olursa olsun" diyerek yaptığı paylaşımları sessizce sildi.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay arasındaki sosyal medya kavgası olay oldu. MH'li Sermet Atay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımından isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmiş, Şamil Tayyar da MHP'li Sermet Atay ve Ali Muhittin Taşdoğan'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuştu. MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz da "süzme" diyerek Şamil Tayyar'a yüklenmişti. Şamil Tayar o paylaşımlarını sildi ancak MHP'li isimlerin paylaşımları halen duruyor.

MHP'li vekil isim vermeden suçlayınca...

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, "Her olayı takip edip, tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağı'nda en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma zaten emniyet, adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum" diyerek Şamil Tayyar'ı hedef almıştı.

MHP'li iki vekile ağır suçlamalar yaptı

Bunun üzerine AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, MHP'li Sermet Atay'la ilgili ağır suçlamalarda bulundu. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Atay için "uyuşturucu" ve "fuhuş" başlıkları altında iddialarda bulunan Tayyar, bir diğer milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın da yurtdışına kaçarken yakalanan müteahhit Yunus Kaya'nın hamisi olduğunu öne sürdü.

MHP İl Başkanı Tayyar'a 'süzme' dedi

Bunun üzerine MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Şamil Tayyar'ı hedef alarak, "Senin de ne kadar süzme olduğunu aslında bilmeyen yok , hala siyasete yapmak istiyorsun, kibrin tavan yapmış, kimse sana laf söyleyemez mi zannediyorsun, insanların acılarını paylaş , ha birde adam hala sizin partide mi Meclis üyesi" paylaşımı yapmıştı.

Şamil Tayyar Sildi, MHP'li İl Başkanı silmedi

Ancak Tayyar, "Madem öyle, inceldiği yerden kopsun" diyerek yaptığı, çok ses getiren paylaşımlarını dün akşam saatlerinde sessiz sedasız sildi. MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz'ın Şamil Tayyar'a yönelik "Senin de ne kadar süzme olduğunu aslında bilmeyen yok" paylaşımı ise halen duruyor.