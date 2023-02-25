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Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart'ta 'ben adayım' diyecek! Mera Akşener ne diyecek?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Mart'ta 'ben adayım' diyecek! Mera Akşener ne diyecek?

ALTIL Masa 2 Mart günü ,Saadet Partisi'nde toplanacak. 'Cumhurbaşkanı Adayı'nın belirlenmesi beklenen toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "adaylık için tam yetki"yle katılacak ve "Ben adayım" diyecek. Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan tek isim olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener görülüyor.

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Millet İttifakı adını alan Altılı Masa, 2 Mart Perşembe günü ortak cumhurbaşkanı adayını ve seçim stratejini konuşmak üzere bir kez daha Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda aday tespit yöntemine ilişkin yöntem değerlendirmelerinin sürmesi ve uzlaşılması halinde masaya aday önerilerinin de sunulması bekleniyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bizim adayımız Kemal kılıçdaroğlu" derken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusu sürüyor.

Kılıçdaroğlu, PM ve MYK'dan tam yetki alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıya partisinin yetkili kurullarından tam yetki alarak katılacağı ifade ediliyor. Milliyet'te yer alan habere göre; ortak aday alternatiflerinin başında gelen Kılıçdaroğlu, bu kritik toplantı öncesinde partisinin yetkili kurullarıyla bir araya gelecek. CHP lideri, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) alacağı tam yetki ile bu kritik toplantıya katılacak.

'Tam yetki sizde, bizim adayımız sizsiniz'

CHP’li bir kaynak PM toplantısına ilişkin, “Millet İttifakı toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı görüşmeleri için tam yetki verilecek. ‘Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda tam yetkilisiniz, bizim adayımız sizsiniz’ denilecek” dedi.

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