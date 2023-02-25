Binaları yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Müteahhit Yunus Kaya'ya tutuklama

Deprem felaketinde Gaziantep'te yıkılan binalara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Mersin'de yakalanan CCK isimli firmanın sahibi Yunus Kaya, tutuklandı.

Abone ol

6 Şubat depremlerinde hasar alan şehirlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin’de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonda 23.02.2023 tarihinde yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 24.02.2023 tarihinde tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.