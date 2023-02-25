Sıfır ve ikinci el konut alacaklar dikkat! Kredi limitleri değişti talep patlayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde azami kredi tutarı limitlerini güncelledi. Peki bu durum emlak piyasasını nasıl etkiler? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı cevapladı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde limit güncellemesine gitti. Buna göre BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi. Peki bu durum emlak piyasasını nasıl etkiler?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı hem kredi limitlerini hem de piyasaya olan etkisini cevapladı. Özelmacıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni düzenleme 5 ile 10 milyon lira arası kredi olanlarda enerji sınıfı A olanlarda yüzde 80, B sınıfında yüzde 70 şekli ile uygulanacaktır.

Değeri 10 milyon ile 20 milyon TL arasında olanlar ise tüketicilerde yüzde 60 ile yüzde 70 oranında kredi kullanabilecektir.

Kredi limiti yüzde 70’e çıkarıldı

Bu çerçevede baktığımızda 2. elde de düzenleme geldi. 2. elde özellikle 1 ile 2 milyon lira arasında değişen taşınmazlar için A sınıfı olanlarda kredi limiti yüzde 70’e çıkarılmış oldu.

Değeri 1 milyon liranın altında olan 2. el konutlarda ise bu oran yüzde 90’a çıkarılmış oldu.Değeri 2 milyon lira 5 milyon lira arasında değişenler için ise yüzde 50, yüzde 60 arasında kredi kullanılabilecek.

2. elde 5 milyon ile 10 milyon arasında olanlar için limit 2.5 ile 3 milyon lira arasındadır.10 milyon lira üzerinde ikinci el konutlar için kredi kullanımı söz konusu olmayacak.

Yeni düzenlemeler devreye girebilir

Konuta erişimde finansman modelinin devreye girmesi lazım. Ocak ayında açıklanan konut satışlarında da ipotekli satışların yüzde 14 seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Neredeyse ipotekli satışlar ülkemizde gerçekleşmiyor.

Özellikle konut finansman, geri ödeme sistemine ilişkin bazı kanuni düzenlemeler bekleniyor. Önümüzdeki haftalar bu düzenlemeler devreye girebilir.

Şu anda bu kredi limitleri olsa da tüketiciler Yeni Evim kampanyasına odaklanmış durumda. O noktada markalı konut projelerinde yer bulabiliyorlar.

Deprem sonrası evini yenilemek isteyen evini değiştirmek isteyen daha güvenli yapılarda oturtmak isteyen vatandaşların da bu tür kredilere ihtiyacı her zamankinden daha fazla olacak gibi duruyor.

Talepler artmaya devam edecek bu da fiyatları daha yukarı yönlü artıracak gibi gözüküyor."