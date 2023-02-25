1999 depreminin 10 katı enkaz! BM 6 Şubat depremin korkunç raporunu duyurdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kahramanmaraş depremleri sonrasında tahminen 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Depremlerde 520 bin daireli 160 bini aşkın binanın yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü bildiren UNDP, 500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kahramanmaraş depremleri sonrasında tahminen 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını açıkladı. UNDP, Kahramanmaraş depremlerinde 116 milyon ila 210 milyon ton enkaz oluştuğunu belirterek, karşılaştırıldığında 1999 yılındaki Marmara depremindeki enkazın 13 milyon ton dolayında olduğunu vurguladı. UNDP yetkilisi Louisa Vinton enkazın bir metre yüksekliğinde yığılması durumunda 59 kilometrekarelik Manhattan'ın iki katı olacağını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk hükümet yetkilisi, inşa edilmesi planlanan 200 bin konut ve 70 bin köy evinin maliyetinin en az 15 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti. ABD'li JP Morgen bankası, inşa edilecek ev ve altyapının maliyetini 25 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

UNDP'den yapılan açıklamada, BM'nin geçen hafta uluslararası topluma yaptığı 1 milyar dolarlık yardım çağrısına atıfta bulunularak, bu miktarın 113,5 milyon dolarlık bölümünün Kalkınma Programının talebi olduğu ve ağırlıklı olarak enkazların kaldırılmasında kullanılacağı kaydedildi.

13 milyon ton dolayında enkaz

Depremlerin 116 milyon ila 210 milyon tonluk enkaza yol açtığı tahminini dile getiren UNDP, karşılaştırıldığında 1999 yılındaki Marmara depremindeki enkazın 13 milyon ton dolayında olduğunu belirtti.

UNDP, acil önlemlerin yanı sıra Türk hükümetine enkaz kaldırma çalışmalarında destek verilmesinin planlandığını kaydetti. UNDP yetkilisi Louisa Vinton, "yıkımın tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğunu belirterek "Kaldırılması gereken enkazın boyutlarını gözünüzde canlandırabilmek için bir metre yüksekliğinde 10 kilometrekarelik bir alan düşünün. Bu şekilde baktığınızda, tahminen 100 kilometrekareye yayılan bir alandan, 59 kilometrekarelik Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz" dedi.

Kalkınma Programı, deprem bölgelerinde şu anki önceliğin, depremzedelerin ve yardım çalışanlarının sağlığına yönelik tehditler olduğunu belirterek, ilk etapta Hatay Belediyesine 20-21 Şubat tarihlerinde 160 adet 770 litre hacimli çöp konteyneri, 54 bin kilo sönmemiş kireç, 10 bin 400 litre dezenfektan gönderildiğini, desteğin süreceğini bildirdi.



Deprem bölgelerine kısa süre içinde portatif tuvaletlerle acil ihtiyaç duyulan ek çöp konteynerleri gönderileceğini belirten UNDP, hasarlı su şebekelerinin tamiri için de çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.