Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! Yunus Kaya ile ortak inşaat yapmıştı

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından yaşanan yıkım ve ölümler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Depremde hasar gören bölgelerde yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alınmıştı. Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kavak'ın, başkan seçilmeden önce deprem soruşturmasında tutuklanan Belediye Meclis Üyesi müteahhit Yunus Kaya ile ortak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde yerle bir olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yıkılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan müteahhitle ortak iş yapmış

Yurtdışına kaçmak isterken Mersin'de yakalanıp tutuklanan müteahhit Yunus Kaya'nın Nurdağı Belediyesi Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kardeşi depremde enkaz altında kaldı

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Belediye Başkanı Ökkeş kavak kimdir?

Ökkeş Kavak, 1964'te Nurdağı'nda doğdu. İlkokulu Nurdağı'nda, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.1990'da Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden 'Su Ürünleri Mühendisi' olarak mezun oldu. Aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Ön Lisans Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılından bu yana Nurdağı Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeliğini, 2004 yılından bu yana ise 'Nurdağı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı' görevini yürüttü.

1992-1997 yılları arasında 'Refah Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı', 1998-2000 yılları arasında ise Fazilet Partisi Nurdağı İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2004-2009 ve 2014-2019 yıllarında 'AK Parti Nurdağı Belediye Meclis Üyeliği' yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçiminde 'Nurdağı Belediye Başkanı' olarak seçildi.