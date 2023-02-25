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Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti.

Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak. Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

Fenerbahçe'de tek eksik var

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 7 isim kart sınırında

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Konyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ve TOD TV ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Valencia, King

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekiçi, Muric, Michalak, Diouf

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