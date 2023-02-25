Depremde tutuklanan ilk belediye başkanı oldu! İşte Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın ilk ifadesi

GAZİANTEP'in Nurdağı Belediye Başkanı AK Parti'li Ökkeş Kavak, deprem soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavak, Belediye Başkanı seçilmeden önce tutuklanan Müteahhit Yunus Kaya ile ortak inşaatlar yapmıştı...

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Gaziantep Nurdağı’nda Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde; deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.

Islahiye Cezaevi'ne gönderildi

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, depremlerde çöken binalara ilişkin savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kavak, İslahiye Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkan Kavak'a yöneltilen suçlamalar

Belediye Başkanı Kavak'a, çöken binalarla ilgili inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmemek ve ortak olduğu dönemde Yunus Kaya ile birlikte yapılan inşaatlardaki sorumluluğuyla ilgili suçlamalar yapıldığı belirtiliyor.