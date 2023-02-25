Dolandırıcıların yeni tuzağına aman dikkat! Depreme dayanıklılık testi!

'Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım' derken dolandırılmayın! Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binalarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını söyleyenlerin ortaya çıktığını belirtip, "Binanızı her gelene kontrol ettirmeyin” uyarısında bulundu. Korkmaz, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri de tek tek anlattı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Şeref Korkmaz, Türkiye'yi derinden etkileyen ve 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kendilerine de 'Bizim binamız depreme dayanıklı mı?' sorusu geldiğini hatta bazı bina sahiplerinin test yaptırmak istediklerini söyledi.

Binalarda depreme dayanıklılık testi için girişimlerde bulunanlara seslenen Şeref Korkmaz, "İlimizde bazı dolandırıcılar da harekete geçti. İşte 'Biz binanızı test ediyoruz, ışık, ses ve görüntülerle' diyerek ortalıkta dolanıyorlar. Biz de deprem dayanıklılık testinin nasıl olacağıyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

'Binamız depreme dayanıklı mı?

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Dolandırıcılara inanmayın. Bununla ilgili öncelikle yetkin bir inşaat mühendisine veya İnşaat Mühendisleri Odası'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne veya Isparta Belediyesi'ne müracaat ederek konu hakkında bilgi almaları sonrasında da işlemlerini yerine getirmelerini öneriyoruz" dedi.

Herkesin 'Binamız depreme dayanıklı mı?' sorusuna cevap aradığını aktaran Korkmaz, "Bunun iki cevabı var. Öncelikle bu soruyu kendimize soruyoruz; 'Biz bir tespit yapıldığında ne yapacağız?', bunun sonucunu baştan bilmemiz gerekiyor. Bunun yönetmelikleri var.



Yani binada işlem yapılmadan ne karar vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani 'yıkıp yeniden mi yapacağım, yoksa güçlendirecek miyim, yoksa durumumu öğrenmek mi'; bunları bilmek gerekiyor.