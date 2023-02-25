BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Dolandırıcıların yeni tuzağına aman dikkat! Depreme dayanıklılık testi!

Dolandırıcıların yeni tuzağına aman dikkat! Depreme dayanıklılık testi!

'Depreme dayanıklılık testi yaptıracağım' derken dolandırılmayın! Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binalarda depreme dayanıklılık testi yaptıklarını söyleyenlerin ortaya çıktığını belirtip, "Binanızı her gelene kontrol ettirmeyin” uyarısında bulundu. Korkmaz, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri de tek tek anlattı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok kişi, oturduğu konutların depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Isparta İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, inşaat yüksek mühendisi Şeref Korkmaz, Türkiye'yi derinden etkileyen ve 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası kendilerine de 'Bizim binamız depreme dayanıklı mı?' sorusu geldiğini hatta bazı bina sahiplerinin test yaptırmak istediklerini söyledi.

Binalarda depreme dayanıklılık testi için girişimlerde bulunanlara seslenen Şeref Korkmaz, "İlimizde bazı dolandırıcılar da harekete geçti. İşte 'Biz binanızı test ediyoruz, ışık, ses ve görüntülerle' diyerek ortalıkta dolanıyorlar. Biz de deprem dayanıklılık testinin nasıl olacağıyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

'Binamız depreme dayanıklı mı?

Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Dolandırıcılara inanmayın. Bununla ilgili öncelikle yetkin bir inşaat mühendisine veya İnşaat Mühendisleri Odası'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne veya Isparta Belediyesi'ne müracaat ederek konu hakkında bilgi almaları sonrasında da işlemlerini yerine getirmelerini öneriyoruz" dedi.

Herkesin 'Binamız depreme dayanıklı mı?' sorusuna cevap aradığını aktaran Korkmaz, "Bunun iki cevabı var. Öncelikle bu soruyu kendimize soruyoruz; 'Biz bir tespit yapıldığında ne yapacağız?', bunun sonucunu baştan bilmemiz gerekiyor. Bunun yönetmelikleri var.

Yani binada işlem yapılmadan ne karar vereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani 'yıkıp yeniden mi yapacağım, yoksa güçlendirecek miyim, yoksa durumumu öğrenmek mi'; bunları bilmek gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bina güçlendirmenin daire başına maliyeti ne kadar DEGÜDER başkanı açıkladı
Bina güçlendirmenin daire başına maliyeti ne kadar DEGÜDER başkanı açıkladı
Tersine göç başladı, nüfus yüzde 25 arttı
Tersine göç başladı, nüfus yüzde 25 arttı
AFAD'dan ses kaydı uyarısı! Mümkün değil sakın itibar etmeyin
AFAD'dan ses kaydı uyarısı! Mümkün değil sakın itibar etmeyin
Barajlarda durum çok kritik tehlike çanları çalıyor!
Barajlarda durum çok kritik tehlike çanları çalıyor!
Niğde depreminin ardından ilk uzman yorumu! Daha büyük potansiyeli var
Niğde depreminin ardından ilk uzman yorumu! Daha büyük potansiyeli var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i kabul etti
Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem soruşturmasında 612 kişiden 184'ü tutuklandı!
Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem soruşturmasında 612 kişiden 184'ü tutuklandı!
Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe erteleme maçında Konyaspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! Yunus Kaya ile ortak inşaat yapmıştı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! Yunus Kaya ile ortak inşaat yapmıştı
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu: Çevre illerden de hissedildi
Niğde'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu: Çevre illerden de hissedildi
1999 depreminin 10 katı enkaz! BM 6 Şubat depremin korkunç raporunu duyurdu
1999 depreminin 10 katı enkaz! BM 6 Şubat depremin korkunç raporunu duyurdu
Binaları yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Müteahhit Yunus Kaya'ya tutuklama
Binaları yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Müteahhit Yunus Kaya'ya tutuklama