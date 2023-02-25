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Barajlarda durum çok kritik tehlike çanları çalıyor!

Barajlarda durum çok kritik tehlike çanları çalıyor!

Yurt genelinde hakim olan kuraklık İstanbul’da da kendini gösteriyor. Barajların doluluk oranları gittikçe düşerken barajların doluluk oranı yüzde 35.23 olarak ölçüldü. İstanbul,'un önemli su kaynakları arasında yer alan Şİle, Alibeyköy gibi bölgelerde bulunan barajların suyunun ciddi oranda azaldığı görüldü.

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Türkiye geneli kış aylarında kurak bir kış geçirmeye devam ederken barajların doluluk oranları endişe vermeye başladı. İstanbul’da da büyük oranda etkili olan kuraklık barajlardaki çekilmeyle tehlikeyi gözler önüne serdi.

Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken, megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı ise yüzde 35.23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Alibey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.
 

Barajların doluluk oranı şöyle sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 11.17

Büyükçekmece Barajı yüzde 35.12

Darlık Barajı yüzde 39.74

Istrancalar Barajı yüzde 41.04

Kazandere Barajı yüzde 3.06

Elmalı Barajı yüzde 36.36

Ömerli Barajı yüzde 50.29

Pabuçdere Barajı yüzde 6.91

Sazlıdere Barajı yüzde 33.59

Terkos Barajı yüzde 32.57".

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