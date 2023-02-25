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Maduro'nun Türkiye sevgisi! Ekibe büyük sürpriz yaptı

Maduro'nun Türkiye sevgisi! Ekibe büyük sürpriz yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Venezuelalı ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı takdim etti.

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Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışması gerçekleştiren Simon Bolivar İnsani Görev Gücü ekibi için madalya takdim töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da katıldığı törende, Maduro, ekip üyelerine Francisco de Miranda nişanı verdi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu, Venezuela makamlarının ilk depremden hemen sonra taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiğini ve yardıma hazır olduklarını belirttiğini aktardı.

Büyükelçi Karamanoğlu, bu çerçevede 9 Şubat'ta Gaziantep'e ulaşan 27 personel ve 3 köpekten oluşan arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da çalışmalara katılarak 17 Şubat'ta ülkesine döndüğünü belirtti.

"Benim de katıldığım törende Devlet Başkanı Nicolas Maduro, her bir üyesine Francisco de Miranda nişanını takdim etti. Simon Bolivar arama kurtarma ekibine tüm çabaları için içtenlikle teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanan Karamanoğlu, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve dostluk duygularını hissettiren Venezuela makamları ve halkına teşekkür etti.

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